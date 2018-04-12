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14. 04. 2018

Из окна речицкой больницы выпала и разбилась пенсионерка

Речицкий райотдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту смерти 80-летней пенсионерки при падении из окна второго этажа Речицкой центральной районной больницы.

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Женщина 1937 года рождения проходила лечение в неврологическом отделении больницы. Вечером 13 апреля она выпала из окна на коридоре второго этажа и скончалась на месте происшествия, передает БелТА.

По предварительным данным, смерть пенсионерки не носит криминального характера. Тем не менее, по факту смерти женщины проводится проверка, назначена судмедэкспертиза.

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