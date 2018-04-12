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14. 04. 2018

Алеся Асташкевич рассказала, какая одежда будет хитом ближайших сезонов

«Кожаная одежда - бесспорный хит ближайших сезонов, поэтому облачиться в кожу с головы до ног - очень удачная и оригинальная идея», - заявила в Instagram белорусская модель Алеся Асташкевич.

Она также решила запустить «кожаную» линию одежду.

«Первая модель уже на мне. Начали с ЭКО кожи. При желании можно сделать из натуральной кожи, а для самых экстравагантных - даже из питона», - заявила модель.

 

Кожаная Одежда - бесспорный хит ближайших сезонов, поэтому облачиться в кожу с головы до ног - очень удачная и оригинальная идея. Это и натолкнуло меня и мою команду на мысль: а почему бы не запустить «кожаную» @maison_en_fleur линию?) Подумали 💭 Сделали 😊✔ Первая модель уже на мне) начали с ЭКО кожи) при желании можно сделать из натуральной кожи) а для самых экстравагантных - даже из питона 🐍 #нетпределасовершенству

A post shared by alesiaasta (@alesiaasta) on

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