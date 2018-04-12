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14. 04. 2018

Водитель мозырского предприятия похитил более 900 литров бензина

Источник фото: Следственный комитет

Следственное управление УСК по Гомельской области расследовало уголовное дело в отношении водителя одного из предприятий Мозырского района, который обвиняется в совершении хищения топлива и служебном подлоге.

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Как сообщили в СК, в 2014-2016 годах обвиняемый растратил более 900 литров бензина марки АИ-95, используя закрепленные за ним служебные автомобили в личных целях. Также с мая 2014 года по август 2015 он вносил недостоверные сведения в авансовые отчеты о продолжительности пребывания в командировках, в результате чего получал командировочные расходы сверх положенного. 

Его действия квалифицированы по ч.ч.1,2 ст.211 (растрата имущества) и ч.1 ст.427 (внесение заведомо ложных сведений и записей в официальные документы) УК.

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