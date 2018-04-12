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14. 04. 2018

Инфаркт миокарда: в Минске госпитализировали бывшего участника Deep Purple

Известный 66-летний американский певец, гитарист, автор песен и музыкальный продюсер Джо Линн Тернер сейчас находится в больнице скорой медицинской помощи в Минске. Он поступил туда 13 апреля.

Эту информацию подтвердили в приемном покое БСМП. О состоянии пациента медики не говорят, ссылаясь на врачебную тайну, сообщает Onliner.by.

"Вчера поступил пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно", - рассказали в минздраве, передает БелТА.

Джо Линн Тернер известный по выступлениям в группах  Fandango, Rainbow, Deep Purple, Yngwie Malmsteen’s Rising Force, HTP, Mother's Army.
 

 

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