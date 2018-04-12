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14. 04. 2018

В Чернигове продлили арест «белорусского шпиона»

Черниговский районный суд 13 апреля продлил до середины июня арест гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в сборе секретной информации в Украине в пользу иностранного государства.

Белорусу по ст. 114 УК Украины (шпионаж) грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. С начала подготовительного судебного процесса в середине февраля суд до сих пор не может начать рассмотрение вопроса о соответствии украинскому законодательству обвинительного акта, пишет «Радио Свобода».

Судебное заседание проходило в отсутствии адвокатов обвиняемого. Один из них сейчас повышает свою квалификацию во Франции, другие два были заняты на судебных процессах по другим делам. В связи с этим суд назначил еще одного адвоката.

Следующее заседание судебной коллегии в намечено на 24 апреля.

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