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14. 04. 2018

Беларусь закроет посольство в Эфиопии и откроет в Кении

Совет министров Беларуси постановил закрыть до 1 октября белорусское посольство в Эфиопии. Это закреплено постановлением правительства от 13 апреля № 285, сообщили в правительстве. Внешнеполитическому ведомству поручено принять меры по закрытию посольства.

Вместе с тем в постановлении содержится решение об открытии в 2018 году посольства Беларуси в Кении.

Как сообщал Телеграф, в феврале белорусским гражданам рекомендовали отказаться от посещения Эфиопии. 17 февраля в стране было объявлено чрезвычайное положение из-за того, что премьер-министр Хайлемариам Десалень объявил об уходе с поста.

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