14 апреля 2018, суббота, 14:13
+17°C
Завтра +21°C
+17°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
14. 04. 2018

В Беларуси отремонтируют и заменят более 3 тыс. лифтов

Более 3 тыс. лифтов в жилфонде Беларуси планируется заменить и отремонтировать в 2018 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время прямой телефонной линии 14 апреля. «Более 3 тыс. лифтов подлежат ремонту и замене - во всех регионах, по всей стране», - сказал он.

По его словам, по поручению президента разработаны предложения о проведении масштабной модернизации лифтового оборудования в 2018-2020 годах. В частности, предполагается замена и модернизация отдельных узлов, улучшение работы более 10 тыс. лифтов, передает БелТА.

Предусмотрены как полная замена лифтового оборудования, так и ремонт, модернизация отдельных узлов, например, вышедших из строя кабин.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.