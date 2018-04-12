В Беларуси отремонтируют и заменят более 3 тыс. лифтов

Более 3 тыс. лифтов в жилфонде Беларуси планируется заменить и отремонтировать в 2018 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время прямой телефонной линии 14 апреля. «Более 3 тыс. лифтов подлежат ремонту и замене - во всех регионах, по всей стране», - сказал он.

По его словам, по поручению президента разработаны предложения о проведении масштабной модернизации лифтового оборудования в 2018-2020 годах. В частности, предполагается замена и модернизация отдельных узлов, улучшение работы более 10 тыс. лифтов, передает БелТА.

Предусмотрены как полная замена лифтового оборудования, так и ремонт, модернизация отдельных узлов, например, вышедших из строя кабин.