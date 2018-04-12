Совмин одобрил проект международной техпомощи для укрепления безопасности БелАЭС

Совет министров Беларуси одобрил проект международной технической помощи «Укрепление потенциала эксплуатирующей организации для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации АЭС». Об этом говорится в постановлении правительства от 13 апреля № 288, сообщили в Совмине.

Минэнерго поручено обеспечить координацию и эффективный контроль за реализацией проекта.

Менее чем через год в Беларуси начнет функционировать своя собственная атомная электростанция – Белорусская АЭС под Островцом. О том, насколько она безопасна, в чем ее особенности и стоит ли опасаться падения на нее самолета, корреспонденты Телеграфа узнали в ходе пресс-тура, организованного министерством энергетики Беларуси.