Лукашенко обсудит с Путиным вопрос белорусских легионеров в КХЛ

Статус белорусских игроков, которые были признаны в Континентальной хоккейной лиге легионерами, будет обсуждаться на самом высоком уровне. Об этом 14 апреля на пресс-конференции, посвященной развитию хоккея в стране сообщил председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро.

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«К этой теме планирует подключиться и наш президент. Вчера он сказал, что планирует обсудить эту тему с президентом России», - сказал он, передает TUT.by.

При этом Семен Шапиро отметил, что сейчас, «когда уезжаешь в Америку, то остаешься белорусом, а когда в Россию — становишься легионером».