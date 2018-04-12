Транзит товаров через Беларусь увеличился на 12%

Объем транзитных товаров, следующих через Беларусь, в январе-марте 2018 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

За первые три месяца этого года через Беларусь было перемещено около 16 млн тонн транзитных товаров. Это, заявили в ГТК, свидетельствует об улучшении транзитной привлекательности Беларуси, создании комфортных условий для ведения бизнеса. Также рост транзита способствует увеличению доходной части бюджета Беларуси, добавили в ведомстве.