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14. 04. 2018

Транзит товаров через Беларусь увеличился на 12%

Объем транзитных товаров, следующих через Беларусь, в январе-марте 2018 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

За первые три месяца этого года через Беларусь было перемещено около 16 млн тонн транзитных товаров. Это, заявили в ГТК, свидетельствует об улучшении транзитной привлекательности Беларуси, создании комфортных условий для ведения бизнеса.

Также рост транзита способствует увеличению доходной части бюджета Беларуси, добавили в ведомстве.

 

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