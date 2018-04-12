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14. 04. 2018

Центробанки Беларуси и России обсудили регулирование цифровых знаков

Павел Каллаур Автор фото: Елизавета Павлова Источник фото: Telegraf.by

Экономическая ситуация и реализация денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2018 году обсуждены на 48-м заседании Межбанковского валютного совета центробанков Беларуси и России 13 апреля в Полоцке. Участие в нем, среди прочих, приняли председатель Нацбанка Беларуси Павел Каллаур и первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева.

Стороны рассмотрели итоги работы банковских систем двух стран, двусторонний платежный баланс и платежный баланс Союзного государства за 2017 год и динамику международных резервов и ликвидности в иностранной валюте, сообщили в Нацбанке.

На заседании обсуждались развитие технологий распределенных реестров и регулирование цифровых финансовых активов (цифровых знаков) в Беларуси и России. Также стороны обменялись мнениями о противодействии компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере.

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