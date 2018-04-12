Дефицит минского бюджета превысил 25 млн долларов

Минский городской совет депутатов утвердил отчет об исполнении бюджета города Минска за 2017 год. Соответствующее решение Горсовета № 25 от 30 марта была опубликовано 14 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно ему, доходы Минска в 2017 году составили 4,62 млрд рублей, а расходы – 4,67 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета достиг 50,17 млн рублей, или более 25 млн долларов.

Вместе с тем, согласно прогнозу, бюджет белорусской столицы должен был сложиться бездефицитным. При этом планировалось получить 4,82 млрд рублей доходов, или на 200 млн рублей больше, чем было получено.