В Минском районе в детском саду отравились дети

Воспитанникам детсада агрогородка Вишневка Минского района 13 апреля потребовалась помощь медиков после возможного отравления. Всего к медикам обратились восемь человек. С предварительным инфекционным диагнозом было пять малышей.

У двоих из них вчера после анализов и оценки состояния диагноз был изменен на неинфекционный. С инфекционным диагнозом - острый гастроэнтерит - осталось три человека, сообщили в минздраве, передает БелТА.

Один ребенок находится в инфекционной больнице, его состояние удовлетворительное. Еще двое детей на амбулаторном лечении, также в удовлетворительном состоянии. Новых обращений больше не зарегистрировано.

Санитарные службы выясняют причину недомогания воспитанников детсада.