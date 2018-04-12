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14. 04. 2018

В Минском районе в детском саду отравились дети

Воспитанникам детсада агрогородка Вишневка Минского района 13 апреля потребовалась помощь медиков после возможного отравления. Всего к медикам обратились восемь человек. С предварительным инфекционным диагнозом было пять малышей.

У двоих из них вчера после анализов и оценки состояния диагноз был изменен на неинфекционный. С инфекционным диагнозом - острый гастроэнтерит - осталось три человека, сообщили в минздраве, передает БелТА.

Один ребенок находится в инфекционной больнице, его состояние удовлетворительное. Еще двое детей на амбулаторном лечении, также в удовлетворительном состоянии. Новых обращений больше не зарегистрировано.

Санитарные службы выясняют причину недомогания воспитанников детсада.

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