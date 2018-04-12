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18. 04. 2018

В Гомеле спасатели помогли двум женщинам снять кольца с пальцев

Источник фото: МЧС

В Гомеле сразу двум женщинам понадобилась помощь спасателей в снятии колец с пальцев. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Так, утром 17 апреля спасатели выехали, чтобы снять кольцо с пальца руки пенсионерки 1962 года рождения, которая проживает по улице Ефремова, 10, корпус 1. У нее на безымянном пальце правой кисти руки были надеты два кольца, которые она самостоятельно снять не могла из-за отека пальца. Спасатели при помощи кусачек перекусили кольца и сняли их, состояние женщины удовлетворительное.

А ночью 18 апреля подобная помощь понадобилась уже в доме по улице Головачева, 10. Здесь девушка 1999 года рождения также из-за отека не могла снять кольца с третьего пальца левой руки. Ей также была оказана помощь. Состояние девушки удовлетворительное. 

 

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