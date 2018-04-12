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18. 04. 2018

В Минске начался суд над бизнесменом Кныровичем

Источник фото: tut.by

18 апреля в суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении учредителя и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александра Кныровича. Он обвиняется по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и по ч. 1 и 2 ст. 431 (дача взятки, в том числе повторно или в особо крупном размере) УК.

На скамье подсудимых также замдиректора ООО «СарматТермо-Инжиниринг» по экономике Игорь Максимов, замдиректора по продажам Евгений Поповский, ведущий экономист Андрей Кусков и безработный Владимир Дашкевич, передает TUT.by.

Адвокат Игоря Максимова ходатайствовала об изменении меры пресечения своему подзащитному, так как обвиняемый признал вину в полном объеме, способствовал установлению обстоятельств. Кроме того, у него на иждивении находится старая мать, а у него самого есть онкологический и кардиологический диагнозы. Однако судья Юлия Крепская ходатайство отклонила. 

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