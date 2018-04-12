Суд вынес приговоры по делу о коррупции в ФСЗН и Нацбанке

Суд Ленинского района Минска 18 апреля огласил вердикт по делу о коррупции в Фонде соцзащиты населения и Национальном банке с участием топ-менеджеров БелАВМ, которые были задержаны почти 1,5 года назад - в декабре 2016 года.

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Так, экс-глава ФСЗН Людмила Бачило, признанная виновной в получении 20 тыс. долларов взятки и превышении служебных полномочий, приговорена к восьми годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Бывший начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов получил три года колонии усиленного режима, передает TUT.by.

Экс-главе ЕРИП Олегу Веремейчику дали 5,5 лет колонии усиленного режима. Начальника главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолия Мороза суд приговорил к 2,5 годам усиленного режима и штрафу в 400 базовых величин. Его зам Екатерина Павловская получила 2,5 года общего режима и штраф в 300 базовых.

Бывший руководитель БелАВМ Дмитрий Ронин осужден на два года усиленного режима с принудительным лечением от алкоголизма, его партнер и зам Николай Романович — на три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, топ-менеджер Леонид Горбачевский — на два года без направления в места лишения свободы.