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18. 04. 2018

ОМОН задержал «смотрящего за Витебском»

В Витебске задержали двух представителей криминалитета региона. Задержания проводились 5 и 9 апреля при силовой поддержке ОМОНа. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Так, 5 апреля был задержан неоднократно судимый "смотрящий за городом" 1965 года рождения. В день задержания он подстрекал двух граждан к даче взятки (4,5 тыс. долларов и 600 рублей) сотрудникам прокуратуры и суда Витебска для благоприятного решения вопроса по изменению меры пресечения и назначения наказания, не связанного с лишением свободы, в отношении обвиняемого, содержащегося в СИЗО Витебска. Задержанный смог завладеть частью денег, передает БелТА.

В отношении него возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.16, ч.2 ст. 431 (подстрекательство к даче взятки в крупном размере) и ч.1 ст.14, ч.3 ст.209 (мошенничество в крупном размере) УК.

Второй задержанный - неработающий ранее судимый витебчанин 1976 года рождения. Он с 2016 по декабрь 2017 года мошенническим путем завладел крупной суммой денег местного жителя, обещая помочь вернуть деньги должником. Деньги должник стал возвращать, но до кредитора они не дошли, а должник обратился в милицию.

Также задержанный вымогал угрозами и насилием у потерпевшего оплачивать более 2 тыс. рублей кредита. Деньги перечислялись на банковскую карточку подозреваемого. Также он ежемесячно получал от жертвы 150 долларов, в том числе за «крышевание». В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.209 (мошенничество в крупном размере) и ч.2 ст. 208 (вымогательство с угрозой применения насилия и применением насилия) УК.

Оба обвиняемых водворены в СИЗО Витебска. Правоохранители проверяют информацию о совершении ими других преступлений.

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