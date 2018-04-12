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18. 04. 2018

Кныровича обвиняют в уклонении от уплаты 3,4 млн рублей налогов

Руководитель компании "СарматТермо-Инжиниринг" Александр Кнырович уклонился от уплаты налогов на примерно 3,37 млн рублей. Об этом 18 апреля в зале суда Фрунзенского района Минска заявила прокурор, зачитывая обвинение. Таким образом он совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.243 УК.

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В обвинении, предъявленном одному из учредителей, директору "СарматТермо-Инжиниринг" Владимиру Дашкевичу, говорится, что он по сговору с Кныровичем и при пособничестве других обвиняемых уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 2,9 млн, передает БелТА.

Для совершения преступных действий в России была создана подконтрольная структура, которая выступала посредником между поставщиком и покупателем.

Также сообщается, что фигуранты деле передали должностному лицу "Брестэнерго" 10 тыс. рублей взятки.

 

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