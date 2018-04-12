В Столинском районе ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячей едой

Вечером 15 апреля в Столинскую райбольницу доставили с ожогами годовалого ребенка, который опрокинул на себя кастрюлю с горячей едой. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Семья ребенка характеризуется положительно, сообщают Naviny.by.

В этот же вечер трехлетняя жительница Ляховичского района схватилась за включенный в розетку провод утюга и получила удар током. Ее также доставили в больницу. Состояние девочки характеризуется как стабильное.