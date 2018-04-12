В Беларуси немного похолодает

19 апреля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине страны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем с переходом на северный порывистый, днем на большей части территории – сильный порывистый. Ночью +5..+11°С, днем +10..+16°С, по юго-западу до +18°С.

20 апреля осадки прекратятся. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Ночью похолодает до +3..+8°С, дневной максимум будет колебаться от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны, сообщили в Белгидрометцентре.

21 апреля ночью по северу, днем преимущественно по северо-восточной половине Беларуси кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Ночью +6..+11°С, днем от +13°С по северу до +24°С по югу.