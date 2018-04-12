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18. 04. 2018

Житель Жодино вел бизнес по реквизитам матери, умершей 7 лет назад

Жодинский горотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой намеревался получить доход в особо крупном размере (ст.14 ч. 1 ст. 233 УК).

По данным СК, подозреваемый от имени и с использованием реквизитов матери, умершей семь лет назад, торговал в розницу цветами и сопутствующими товарами в Жодино. 

Когда его мать умерла в 2011 году, мужчина не переоформлял на себя бизнес и в результате не нес никакой ответственности.  

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