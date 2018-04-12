Белстат: реальные доходы белорусов выросли

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале 2018 года составили 107,5% к уровню января-февраля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

В общем объеме денежных доходов на оплату труда приходится 63,4%, доходы от предпринимательской и другой подобной деятельности - 7,6%, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты - 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,6%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения представляют собой денежные доходы, из которых были вычтены налоги, сборы и взносы, а сами они были скорректированы на уровень инфляцию.