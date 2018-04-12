18 апреля 2018, среда, 17:18
+14°C
Завтра +12°C
+14°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,5
18. 04. 2018

Белстат: реальные доходы белорусов выросли

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале 2018 года составили 107,5% к уровню января-февраля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

В общем объеме денежных доходов на оплату труда приходится 63,4%, доходы от предпринимательской и другой подобной деятельности - 7,6%, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты - 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,6%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения представляют собой денежные доходы, из которых были вычтены налоги, сборы и взносы, а сами они были скорректированы на уровень инфляцию.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.