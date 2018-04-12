ВВП Беларуси вырос на 5,1%

Валовой внутренний продукт Беларуси в первом квартале 2018 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 26 млрд долларов, или в сопоставимых ценах 105,1% к уровню января-марта 2017 года. Индекс-дефлятор ВВП в первом квартале по отношению к аналогичному периоду 2017-го составил 109,9%.

Объем промышленного производства Беларуси в I квартале составил в текущих ценах 26,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 109,4% к уровню I квартала 2017 года.

Объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности вырос на 3,8%, в обрабатывающей промышленности - 10,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 7,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 0,8%.

Индекс промышленного производства за март 2018 года к марту 2017-го составил 107,6%, к февралю 2018 года - 108,2%.