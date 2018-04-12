МЧС выявило нарушения в медучреждениях Гродно

Ряд нарушений выявлен во время мониторинга объектов здравоохранения в Гродно. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Нарушения должны быть устранены в ближайшее время.
Так, в областном кожвендиспансере по улице Буденного нет планов эвакуации при пожаре и отключены насосы-повысители внутреннего противопожарного водоснабжения. В поликлинике по улице Домбровского не обеспечено закрывание дверей в лестничных клетках.
В клинической больнице №4 на проспекте Янки Купалы изменено направление открывания двери из лестничной клетки приемного отделения в тамбур, что мешает эвакуации; отключена система блокировки пожарной автоматики с управлением лифтами; кабина лифта не возвращается на основной посадочный этаж. Для эвакуации тяжелобольных и тех, кто не может самостоятельно передвигаться, нет требуемого числа носилок. Неисправны насосы-повысители объединенного противопожарного водопровода, не полностью укомплектованы рукавами и стволами пожарные шкафы, недостаточно первичных средств пожаротушения.
В больнице скорой медпомощи не работает система дымоудаления на восьмом этаже, планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям, не все эвакуационные двери обеспечены замками, которые легко открываются без ключа.
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