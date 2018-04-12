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18. 04. 2018

Белорусы смогут без виз прилетать на китайский остров Хайнань

Источник фото: Telegraf.by

Китай с 1 мая вводит режим безвизового въезда на остров Хайнань для граждан 59 стран в рамках мер по поддержке и реформ и открытости в провинции Хайнань. Об этом сообщило Государственное управление по делам иммиграции КНР.

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Безвизовая политика будет распространяться на тургруппы и индивидуальных туристов, путешествующих через турагентства, из 59 государств, включая Беларусь, Россию, Великобританию, Францию, Германию и США, сообщает «Синьхуа».

Как сообщал Телеграф, с 13 февраля белорусские граждане могут без виз приезжать в Гонконг на две недели. Белорусы могут въезжать в Гонконг, выезжать, находиться и проезжать транзитом без виз на протяжении 14 дней.

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