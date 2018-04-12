Колтович: ценовая ситуация в Беларуси стабильна

Ценовая ситуация в Беларуси стабильна, заявил 18 апреля министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. «Ценовая ситуация в стране стабильна. Продолжается интенсивная работа с предприятиями естественных монополий, предприятиями-доминантами», - сказал он.

По его словам, в первом квартале вклад естественных монополий в инфляцию составляет 1,04% из 2,5%. Свободный рынок внес вклад 1,46%, передает БелТА.

По словам министр, в перечень доминирующих предприятий вошли более 600 предприятий торговли, удельный вес которых на товарных рынках составляет более 35%. Владимир Колтович отметил, что включение в перечень доминантов позволяет регулировать их цены. Тем не менее, сказал он, свободный рынок работает, и МАРТ не вмешивается в изменения цен.