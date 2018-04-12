18 апреля 2018, среда, 19:01
+14°C
Завтра +12°C
+14°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,5
18. 04. 2018

Колтович: ценовая ситуация в Беларуси стабильна

Ценовая ситуация в Беларуси стабильна, заявил 18 апреля министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. «Ценовая ситуация в стране стабильна. Продолжается интенсивная работа с предприятиями естественных монополий, предприятиями-доминантами», - сказал он.

По его словам, в первом квартале вклад естественных монополий в инфляцию составляет 1,04% из 2,5%. Свободный рынок внес вклад 1,46%, передает БелТА.

По словам министр, в перечень доминирующих предприятий вошли более 600 предприятий торговли, удельный вес которых на товарных рынках составляет более 35%. Владимир Колтович отметил, что включение в перечень доминантов позволяет регулировать их цены. Тем не менее, сказал он, свободный рынок работает, и МАРТ не вмешивается в изменения цен.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.