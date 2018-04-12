В Минске в парке Горького из-за ветра упал тополь

Великовозрастный тополь упал утром 18 апреля в минском парке имени Горького из-за сильного порыва ветра. Как сообщили в УП "Минскзеленстрой", инцидент произошел около 10:00.
Дерево диаметром свыше метро разрушило подпорную стенку площадки отдыха и цветочницу. Его падению способствовала внутристволовая гниль, передает БелТА.
Для предупреждения подобных случаев в парке запланировано обследование зеленых насаждения, в котором примут участие представители Института эспериментальной ботаники, Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, общественных организаций, агрохимической лаборатории.
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