В Климовичском районе за рулем задержали пьяного милиционера

За езду в нетрезвом виде сотрудниками ГАИ задержан участковый инспектор Климовичского РОВД. По неофициальной информации, это произошло 15 апреля на трассе около Черикова после того, как граждане заметили петлявшую по дороге машину и позвонили в милицию.

«УВД Могилевского облисполкома по данной ситуации пока ничего не комментирует», — заявил руководитель группы информации и общественных связей областной милиции Дмитрий Игнатович, передает БелаПАН. В Климовичском РОВД журналистам сообщили, что сотрудник уже уволен. Согласно сайту Климовичского райисполкома он в 2016 году сам работал инспектором ДПС.