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19. 04. 2018

В четверг в Беларуси возможны дожди

Фото: Yevgeniy Putintsev Источник фото: Flickr

В четверг, 19 апреля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине кратковременные дожди. Ветер северо-западный с переходом на северный сильный порывистый.

Температура воздуха максимальная днем +10..+16°C, по западу до +19°C, передает Белгидрометцентр.

По Минску: небольшой кратковременный дождь (вероятность дождя 70-80%). Ветер северо-западный с переходом на северный сильный порывистый. Температура воздуха в утренние часы +8..+10°C, днем +10..+12°C, вечером +8..+10°C.

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