В четверг в Беларуси возможны дожди

Фото: Yevgeniy Putintsev Источник фото: Flickr Facebook

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В четверг, 19 апреля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине кратковременные дожди. Ветер северо-западный с переходом на северный сильный порывистый.