«БАТЭ» и «Динамо-Брест» выиграли первые полуфиналы Кубка Беларуси по футболу

18 апреля в Борисове и Бресте прошли первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу. Обе встречи завершились победой хозяев.

Так, футболисты борисовского БАТЭ победили гродненский "Неман". На 18-й минуте игры атака борисовчан завершилась точным ударом Мирко Иванича. Еще через 10 минут Михаил Гордейчук сделал счет 2:0.

А футболисты брестского "Динамо" взяли верх над могилевским "Днепром". Действующие обладатели Кубка страны открыли счет на 39-й минуте после удара Павла Савицкого. А на 52-й минуте Джоэл Фамейе забил второй гол.

Ответные встречи полуфинальной стадии состоятся 2 мая в Гродно и Могилеве.