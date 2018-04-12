Ольга Хижинкова была готова переплыть Босфор

Белорусская модель Ольга Хижинкова, готовясь к летнему триатлону в Минске, показала неожиданные для самой себя результаты в плавании.

«Сама не знаю где находится эта кнопка, которая сегодня включилась автоматически.) Но утренняя тренировка завершилась 500 (пятьюстами) метрами кролем (а именно такая дистанция в открытой воде ожидает меня на минком триатлоне в июле) без отдыха, без перехода на другие стили, без традиционных захлебываний, агонии и прочих верных спутников», - отметила она в Instagram.

«Кажется, сегодня утром я была готова переплыть Босфор. Для сравнения, на последней тренировке я с трудом одолела 100 м, чему была жутко рада. Жаль, тренер улетел на сбор и не стал свидетелем моего триумфа», - добавила Ольга Хижинкова.

Кстати, ширина Босфора местами составляет всего 700 метров, так что белоруске не хватило всего немного, чтобы его переплыть.