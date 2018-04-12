Ольга Хижинкова была готова переплыть Босфор

Белорусская модель Ольга Хижинкова, готовясь к летнему триатлону в Минске, показала неожиданные для самой себя результаты в плавании.
«Сама не знаю где находится эта кнопка, которая сегодня включилась автоматически.) Но утренняя тренировка завершилась 500 (пятьюстами) метрами кролем (а именно такая дистанция в открытой воде ожидает меня на минком триатлоне в июле) без отдыха, без перехода на другие стили, без традиционных захлебываний, агонии и прочих верных спутников», - отметила она в Instagram.
«Кажется, сегодня утром я была готова переплыть Босфор. Для сравнения, на последней тренировке я с трудом одолела 100 м, чему была жутко рада. Жаль, тренер улетел на сбор и не стал свидетелем моего триумфа», - добавила Ольга Хижинкова.
Кстати, ширина Босфора местами составляет всего 700 метров, так что белоруске не хватило всего немного, чтобы его переплыть.
Сама не знаю где находится эта кнопка, которая сегодня включилась автоматически.) Но утренняя тренировка завершилась 500 (пятьюстами) метрами кролем (а именно такая дистанция в открытой воде ожидает меня на #alfabankminsktriathlon в июле) без отдыха, без перехода на другие стили, без традиционных захлёбываний, агонии и прочих верных спутников.😤 Кажется, сегодня утром я была готова переплыть Босфор:)))) 🐬 Для сравнения, на последней тренировке я с трудом одолела 100 м., чему была жутко рада:))🐌 Жаль, тренер улетел на сбор и не стал свидетелем моего триумфа.🤴 Что теперь скажешь, @plodunov , насчет неудачно выбранного и не мотивирующего амбассадора???)))) #swim #triathlon #minsk #alfabanktriathlon
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