МАРТ заключил ценовое соглашение с ритейлерами

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Ассоциация розничных сетей заключили 18 апреля соглашение о взаимодействии и информационном обмене. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал глава МАРТ Владимир Колтович.

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По его словам, министерство и ритейлеры будут отслеживать, как формируется цена товара и обоснованно ли она установлена производителем и продавцом.

Соглашение должно повысить эффективность и оперативность получения информации о ценовой ситуации на потребительском рынке относительно товаров повседневного спроса. Ежемесячно МАРТ будет получать сводную информацию по цене на товар от поставщика и размер торговой надбавки.