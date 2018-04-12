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19. 04. 2018

Ксения Жук из Naviband стала моделью для беременных

Солистка белорусской группы Naviband Ксения Жук, находясь на девятом месяце беременности, приняла участие в показе одежды от Кати Тикоты в рамках Belarus Fashion Week.

«Было очень трогательно и нежно», - отметили в группе.

 

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