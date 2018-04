Ксения Жук из Naviband стала моделью для беременных

Сегодня еще один прекрасный день. Ксюша, находясь на 9-м месяце, приняла участие в показе @katetikota в рамках @bfwlive Было очень трогательно и нежно. Спасибо большое за приглашение @mamapro.by @tikotamama и за фото @danielanohin Это было очень здорово🙌🏻 #naviband #bfw #bfw2018

A post shared by NAVIBAND (Official Page) (@naviband) on Apr 14, 2018 at 10:57am PDT