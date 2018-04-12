Сильный ветер в Беларуси сохранится вплоть до субботы

Оранжевый уровень опасности, объявленный в Беларуси из-за сильного ветра еще 18 апреля, сохранится в стране еще не один день. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды министерства природных ресурсов и окружающей среды.

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Так, еще в субботу, 21 апреля, утром и днем на большей части территории Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

В четверг же 19 апреля в дневные часы на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду.