В Ганцевичах горел цех хлебозавода

В Ганцевичи ночью 19 апреля на улице Октябрьской произошел пожар в цеху по производству сухих завтраков, принадлежащем филиалу ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод.

Как сообщили в МЧС, огнем уничтожена транспортерная лента, закопчены стены, потолок и оборудование в цеху. Готовая продукция и сырье не повреждены. Технологический процесс в цеху остановлен для мойки и чистки оборудования, замены транспортерной ленты.

Рассматриваемая версия причины пожара – использование горячего воздуха с температурой 250 градусов для очистки экструдера после рабочей смены и оставление без присмотра отходов производства в сгораемой таре.