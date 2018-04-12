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19. 04. 2018

В Ганцевичах горел цех хлебозавода

В Ганцевичи ночью 19 апреля на улице Октябрьской произошел пожар в цеху по производству сухих завтраков, принадлежащем филиалу ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод.

Как сообщили в МЧС, огнем уничтожена транспортерная лента, закопчены стены, потолок и оборудование в цеху. Готовая продукция и сырье не повреждены. Технологический процесс в цеху остановлен для мойки и чистки оборудования, замены транспортерной ленты.

Рассматриваемая версия причины пожара – использование горячего воздуха с температурой 250 градусов для очистки экструдера после рабочей смены и оставление без присмотра отходов производства в сгораемой таре.

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