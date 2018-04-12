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19. 04. 2018

В Брестском районе в ДТП пострадал ребенок

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

18 апреля в Брестском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома. Авария произошла около 10:30 вблизи перекрестка автодороги Р-83 и улицы Виноградной агрогородка Чернавчицы.

25-летний житель Бреста управлял автомобилем Audi 100 и ехал по трассе Р-83, когда на перекрестке совершил наезд на 12-летнего жителя, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение Брестской детской областной больницы.

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Аварии, ДТП
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