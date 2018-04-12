Россельхознадзор усиливает контроль продукции четырех белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) продолжает заявлять о выявлении случаев поступлений в РФ из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм.

В связи с этим в ведомстве решили ввести усиленный лабораторный контроль в отношении продукции Нарочанского филиала Молодечненского молочного комбината, цеха по производству сыра в Копыси Оршанского молочного комбината, в сыре которых был выявлен незаявленный производителем натамицин, а также Березовского сыродельного комбината и Щучинского маслосырзавода, в сыре которых был выявлен тетрациклин и окситетрациклин.

При повторном выявлении нарушений Россельхознадзор угрожает ввести временные ограничения на поставки продукции этих предприятий в Россию.