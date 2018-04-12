19 апреля 2018, четверг, 13:48
+12°C
Завтра +17°C
+12°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,5
19. 04. 2018

Лишь двое депутатов не поддержали поправки в закон о СМИ

Депутаты Палаты представителей 19 апреля приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси", который направлен на изменение правоотношений в сфере массовой информации. За законопроект проголосовали 98 депутатов, против и не голосовали по два депутата.

Документ предусматривает корректировку закона о СМИ, Налогового кодекса, КоАП и ПиКоАП. Среди основных нововведений расширение понятийного аппарата закона о СМИ, распространение его на интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой информации. Также впервые устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурсов, в том числе по идентификации пользователей.

Кроме того, расширяется перечень видов информации, распространение которой запрещено. Устанавливаются и ограничения для иностранного участия в формировании белорусского медиапространства.

Министр информации Александр Карлюкевич, который представлял законопроект, заявил, что замечания и предложения к документу (в том числе и Белорусской ассоциации журналистов) профильная комиссия рассмотрит ко второму чтению. По его словам, он встретится с председателем БАЖ Андреем Бастунцом и обсудит предложенные правки, передает "Еврорадио".

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.