Лишь двое депутатов не поддержали поправки в закон о СМИ

Депутаты Палаты представителей 19 апреля приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси", который направлен на изменение правоотношений в сфере массовой информации. За законопроект проголосовали 98 депутатов, против и не голосовали по два депутата.

Документ предусматривает корректировку закона о СМИ, Налогового кодекса, КоАП и ПиКоАП. Среди основных нововведений расширение понятийного аппарата закона о СМИ, распространение его на интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой информации. Также впервые устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурсов, в том числе по идентификации пользователей.

Кроме того, расширяется перечень видов информации, распространение которой запрещено. Устанавливаются и ограничения для иностранного участия в формировании белорусского медиапространства.

Министр информации Александр Карлюкевич, который представлял законопроект, заявил, что замечания и предложения к документу (в том числе и Белорусской ассоциации журналистов) профильная комиссия рассмотрит ко второму чтению. По его словам, он встретится с председателем БАЖ Андреем Бастунцом и обсудит предложенные правки, передает "Еврорадио".