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19. 04. 2018

У солигорского «Шахтера» новый главный тренер

Футбольный клуб «Шахтер» из Солигорска прекратил сотрудничество с главным тренером основной команды Мареком Зубом. Вместе с ним клуб покинули тренеры Сергей Подпалый, Рудольф Дюверне и замдиректора по спортивной работе и развитию Дмитрий Хохлов, сообщили в команде.

На собрании с командой руководство представило нового главного тренера. Им стал российский специалист Сергей Ташуев, который разные годы специалист возглавлял такие команды, как «Дружба» (Буденовск), «Салют-Энергия», «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Салют» (Белгород), «Металлург» (Донецк), «Анжи» (Махачкала), «Кубань».

Вместе с ним «Шахтер» будут тренировать Борис Чирва, который возглавит научно-методическую работу, тунисский тренер Адель Сасси и Вячеслав Молчанов.

 

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