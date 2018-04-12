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19. 04. 2018

Лидский мясокомбинат готовятся признать банкротом

Экономический суд Гродненской области открыл конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности в отношении ОАО "Лидский мясокомбинат". Первое общее собрания кредиторов назначено на 18 июля.

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Назначенный судом временный управляющий, проанализировав финансовое состояние ОАО, установил, что организация неплатежеспособна и неплатежеспособность имеет устойчивый характер. Даже реализация всех активов не позволяет рассчитаться по всем долгам, передает БелТА.

Акционеры в мае 2017 года признали нецелесообразным досудебное оздоровление и постановили подать заявление в суд. Производственная деятельность организации остановлена с июля.

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