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19. 04. 2018

Минобороны заявляет о неотвратимости наказания за дедовщину

Источник фото: Во славу Родины

Уголовные дела возбуждались и будут возбуждаться по малейшим отступлениям от устава, заявил на пресс-конференции 19 апреля пресс-секретарь министерства обороны Беларуси Владимир Макаров. По его словам, командиров будут всемерно поддерживать при своевременном выявлении преступлений, а наказание виновных будет неотвратимым.

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Представитель ведомства добавил, что министерство обороны никогда не отрицало наличия фактов нарушений, принимало и будет принимать меры в соответствии с законодательством по малейшим фактам правонарушений, передает БелТА.

"Мы возбуждали уголовные дела по малейшим фактам грубости, превышения власти, принуждения к выполнению физических упражнений вне занятий по физической подготовке, получения денег или продуктов от военнослужащих за послабление по службе", - сказал он, добавив, что в 92% воинских частей нет происшествий и преступлений.

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