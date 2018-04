Лева Би-2 решил не винить морально устаревшее правительство

После концерта, в гостинице, нужно спокойно разобраться в себе, взвесить все «за» и «против», не винить несовершенный мир, морально устаревшее правительство, бывшую жену, не впадать в депрессию... Просто оторваться от ковра, погрузиться в медитацию, в самые счастливые моменты прожитой жизни и наконец вспомнить, б..ть, в каком номере и на каком этаже я живу!

A post shared by Лева Би-2 (@levab2) on Apr 19, 2018 at 5:15am PDT