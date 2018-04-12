Лева Би-2 решил не винить морально устаревшее правительство

Белорусский музыкант Лева Би-2 после концерта в российском Ростове-на-Дону в гостинице решил «спокойно разобраться в себе, взвесить все «за» и «против», не винить несовершенный мир, морально устаревшее правительство, бывшую жену, не впадать в депрессию...»