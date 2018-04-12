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20. 04. 2018

Лева Би-2 решил не винить морально устаревшее правительство

Белорусский музыкант Лева Би-2 после концерта в российском Ростове-на-Дону в гостинице решил «спокойно разобраться в себе, взвесить все «за» и «против», не винить несовершенный мир, морально устаревшее правительство, бывшую жену, не впадать в депрессию...»

«Просто оторваться от ковра, погрузиться в медитацию, в самые счастливые моменты прожитой жизни и наконец вспомнить, ..., в каком номере и на каком этаже я живу!» - отметил он в Instagram.

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