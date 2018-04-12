«Белая Русь» предложила скорректировать подготовку и проведение выборов

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» направила в Центральную избирательную комиссию предложения, касающиеся изменения порядка подготовки и проведения выборов.

В частности, отметили в организации, предложения затрагивают вопросы формирования избирательных фондов кандидатов, сбора и проверки подписей для регистрации кандидатом в депутаты, обеспечения сохранности урн для досрочного голосования. Также внесена инициатива создания равных путей выдвижения для всех претендентов в депутаты.

В чем заключается суть указанных предложений, не сообщается.