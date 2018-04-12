Белорусский велогонщик победил на этапе «Тура Хорватии»

Белорус Константин Сивцов 19 апреля победил на третьем этапе велогонки на шоссе "Тур Хорватии". Белорусский велогонщик, который выступает за профессиональную команду "Бахрейн-Мерида", показал лучший результат на 134-километровом участке.

С отставанием на четыре секунды от белоруса финишировал Петер Веенинг из Нидерландов. Третье место у Евгения Гидича из Казахстана.

Победа 19 апреля позволила Константину Сивцову возглавить общий зачет. Впереди его ожидает еще три этапа "Тура Хорватии". Завершится гонка 22 апреля.