20 апреля 2018, пятница, 10:19
+18°C
Завтра +19°C
+18°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,48
20. 04. 2018

Белорусский велогонщик победил на этапе «Тура Хорватии»

Белорус Константин Сивцов 19 апреля победил на третьем этапе велогонки на шоссе "Тур Хорватии". Белорусский велогонщик, который выступает за профессиональную команду "Бахрейн-Мерида", показал лучший результат на 134-километровом участке.

С отставанием на четыре секунды от белоруса финишировал Петер Веенинг из Нидерландов. Третье место у Евгения Гидича из Казахстана.

Победа 19 апреля позволила Константину Сивцову возглавить общий зачет. Впереди его ожидает еще три этапа "Тура Хорватии". Завершится гонка 22 апреля.

 

Это Интересно
Спорт
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.