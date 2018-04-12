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20. 04. 2018

Количество камер фотофиксации на дорогах Беларуси удвоят

Источник фото: Советская Белоруссия

Количество камер фотофиксации на дорогах Беларуси удвоят. Об этом заявил член наблюдательного совета СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" Дмитрий Курносенко в интервью газете "Республика", комментируя возможность реализации уплаты сбора за техосмотр раз в месяц по заявительному принципу и выявления нарушителей через фотофиксацию.

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«Каждый автомобиль, у которого есть государственный регистрационный знак, попадая в зону контроля, распознается и оказывается в соответствующей базе данных. Так что наиболее сложным будет сопряжение баз данных, поскольку совершенно недопустимо, чтобы уведомления стали получать те, кто добросовестно прошел техосмотр и заплатил пошлину», - сказал он.

По его словам, сегодня около 420 устройств фиксации нарушений установлено на автомобильных дорогах. К концу года их будет около 490. Однако для реализации задуманного общее количество устройств фотофиксации должно достичь почти 1 тыс., или примерно одно устройство на 90 км дорог.

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