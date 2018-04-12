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20. 04. 2018

В Поставском районе из-за пожара в амбулатории погиб водитель больницы

Источник фото: МЧС

В ночь на 20 апреля произошел пожар в гараже по улице Молодежной в деревне Новоселки Поставского района, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

По прибытии к месту вызова наблюдалось плотное задымление внутри гаража и на первом этаже здания, которые арендует Поставская центральная районная больница для отделения Новоселковской амбулатории врача общей практики. В гараже находился автомобиль ВАЗ 2107, принадлежащий больнице.

Работники МЧС в комнате на полу на первом этаже обнаружили труп водителя больницы 1978 года рождения. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего.

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