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20. 04. 2018

Паромная переправа через Припять заработала в Житковичском районе

Источник фото: МЧС

Паромная переправа через реку Припять в Житковичском районе работает по регулярному графику. Об этом сообщил генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.

По его словам, паром работает с 06:00 до 20:00, отправляясь каждый четный час со стороны Турова, каждый нечетный - со стороны Житковичей. За один рейс он способен переправить 39 пассажиров, а также 4-5 грузовых автомобилей или 20-25 легковых, передает БелТА.

Параллельно с переправой функционирует действующий понтонный мост.

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