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20. 04. 2018

В Минске предлагают назвать парк в честь бывшего главы горисполкома

Источник фото: "Минск-Новости"

Парки имени умершего год назад бывшего председателя Мингорисполкома, дипломата Александра Герасименко и киргизского писателя Чингиза Айтматова могут появиться в Минске. Об этом сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

Такие названия могут получить зеленые зоны в границах улиц Долгобродской - переулка Козлова - Слепянской водной системы и в границах улиц Плеханова - Ванеева - Райниса.

Также проектируемую улицу №5 в границах проспекта Партизанского – улиц Кулешова - Шишкина может получить имя Героя Советского Союза Евгения Мировского, улица №3 (от улицы Янки Лучины до Чижевских) - белорусского ученого Аркадия Смолича, улица №5 (от Игуменского тракта до улицы Чижевских) - народного артиста БССР, композитора Владимира Оловникова, улица №7 (в районе Игуменского тракта) - белорусского поэта, критика и переводчика Алеся Дударя.

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