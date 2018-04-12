В ЕС призвали Минск соблюдать права человека: в МИД назвали это анахронизмом

Европарламент 19 апреля на сессии в Страсбурге принял резолюцию по Беларуси, в которой призвал власти Беларуси соблюдать права человека. В ЕП отметили, что верховенство закона и прав человека «является обязательным условием для улучшения и дальнейшего развития отношений с Беларусью, ситуация с правами человека в стране продолжает вызывать беспокойство».

При этом отмечается, что в Беларуси продолжается практика запугивания и преследования общественных и оппозиционных активистов, политиков, журналистов, в том числе Николая Статкевича и Владимира Некляева, накануне и во время Дня Воли. «События Дня Воли еще раз показали, что белорусские власти не намерены отказываться от своей старой политики репрессий в отношении граждан, которые пытаются реализовать свои права, гарантированные Конституцией и международными соглашениями», — говорится в резолюции.

Европарламент призывает немедленно освободить политзаключенных Михаила Жемчужного и Дмитрия Полиенко, а также восстановить в правах всех бывших политзаключенных.

Кроме того, евродепутаты призывают официальный Минск безотлагательно возобновить работу по реформированию избирательного законодательства, так как, согласно резолюции, Беларусь продолжает игнорировать рекомендации БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии, а местные выборы 2018 года продемонстрировали наличие серьезных недостатков и процедурных нарушений, в том числе при наблюдении за голосованием и подсчетом голосов.

ЕП сожалеет в связи с преследованиями журналистов и независимых СМИ в Беларуси, в том числе журналистов телеканала «Белсат» и блокировку сайта «Хартия-97».

Также в документе подчеркивается, что Беларусь остается единственной страной Европы, которая применяет смертную казнь при отсутствии «независимой судебной системы и справедливых судебных процессов». Беларусь призывают немедленно ввести мораторий на смертную казнь.

Европарламентарии, разочарованные неоднократными отказами в регистрации оппозиционным партиям, призывают власти Беларуси устранить препятствия для их регистрации, а также исключить из Уголовного кодекса статью 193.1 об ответственности за деятельность от имени незарегистрированной организации. Также властям Беларуси рекомендуют начать конструктивный и открытый диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, гарантировать гражданам соблюдение их прав на свободу собраний, ассоциаций, мирных демонстрацией и обеспечить свободную работу всех СМИ.

При этом евродепутаты призывают Европейскую службу внешних действий (ЕСВД) и Еврокомиссию продолжить поддержку гражданского общества в Беларуси и за ее пределами, включая поддержку независимых СМИ, вовлекать гражданское общество и правозащитников в диалог между ЕС и Беларусью. Особое внимание ЕСВД и Еврокомиссия, согласно документу, должны уделить безопасности Белорусской АЭС в Островце для полного соблюдения международных стандартов ядерной и экологической безопасности.

В резолюции говорится, что завершение переговоров о приоритете партнерства между Беларусью и ЕС расширит двустороннее сотрудничество на благо граждан обеих сторон, откроет для Беларуси доступ к финансовой поддержке и расширенному сотрудничеству с ЕС при условии принятия ею конкретных мер по демократизации, включая реформу избирательного законодательства.

При этом евродепутаты приветствуют введение Беларусью пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран, в том числе ЕС.

В белорусском МИД не оценили резолюцию

Однако пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик заявил, что «Европарламент в очередной раз пытается говорить тем языком, который он безуспешно использовал в адрес Беларуси до этого более 20 лет». «В сегодняшнем диалоге между нашей страной и другими органами ЕС, а также его странами-членами такой язык уже стал анахронизмом», - сказал он.

По его словам, Беларусь и ЕС приходят к новым реалиям во взаимоотношениях, новым эффективным и демократичным форматам общения, благодаря которым стороны могут продвигать собственные интересы, принципы и ценности, уважая при этом интересы, принципы и ценности другого партнера.

«Составители документа вряд ли стремились к объективности, их цели были иными. Поэтому я думаю, их не удивит, что наше отношение к этому документу будет таким же, как и к прочим схожим резолюциям. Их «штамповка» интересна, по всей видимости, только их авторам», - отметил пресс-секретарь, добавив, что «рано или поздно Европарламент займет позицию, которая будет в большей степени соответствовать его реноме авторитетного демократического института, а также целям и задачам Европейского союза в целом».