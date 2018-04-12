Литовский премьер хочет понять перспективы отношений с Беларусью

23 апреля премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис намерен обсудить восточную политику своей страны с министрами, послами и другими заинтересованными лицами. В центре внимания будут вопросы восточной политики и отношения с Россией, Беларусью, Украиной, Грузией и Молдовой.
«Мы хотим посмотреть, каковы перспективы или же этих перспектив вообще нет», — рассказал вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис, передает BNS.
По мнению политических обозревателей, заявление премьер-министра может быть продолжением инициативы возобновить политические контакты с Россией, которая была озвучена в начале этого года.
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